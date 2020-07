Libeňský most čeká v noci testování. Provoz tramvají přes něj bude proto přerušen

„Zatěžovací zkoušku provádíme v rámci přípravných prací k veřejné zakázce na celkovou rekonstrukci Libeňského mostu, kterou během dvou měsíců vypíšeme. Potřebujeme k ní znát co nejpřesnější informace o stavu mostu. Ty budou sloužit jako podklad pro potenciálního zhotovitele, který výsledkům diagnostiky přizpůsobí rekonstrukci,“ uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě).

Zkoušky budou v pátek od 22:00 do sobotních 8:00. Přerušen bude tramvajový provoz a bude zavedena náhradní autobusová doprava. Automobilové a cyklistické dopravy nebo pohybu osob se testy nedotknou.

Libeňský most z roku 1928 je ve špatném stavu, nikdy nebyl opravován. Soumostí tvoří historický most přes Vltavu a zmíněný inundační most. V minulosti most podstoupil jednu zatěžovací zkoušku, ale pouze na inundačním poli u Palmovky.