Libeňský most je lepší zbourat a postavit nový, míní komora inženýrů

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) doporučuje hlavnímu městu zbourat Libeňský most a vystavět nový. Most je podle komory neopravitelný. Vyplývá to z dopisu pražské ČKAIT, který zaslala primátorce Adrianě Krnáčové (ANO). O rekonstrukci či zbourání mostu z roku 1928, který je ve špatném stavu, se roky vedou spory a část politiků a veřejnosti je proti bourání. Ve čtvrtek by o osudu mostu měli jednat pražští zastupitelé.