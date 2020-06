Cesta za Loosovými stavbami a návrhy vede na Špilberk. Výstava připomíná výročí architektova narození

„Brněnské stopy Adolfa Loose jsou velmi sporé, moc děl tady nemáme. Během života se Loos do města často vracel, měl tu spoustu klientů, bohužel těch realizací se příliš mnoho nepovedlo,“ dodala kurátorka výstavy Dagmar Černoušková.

V Hrušovanech zachrání vilu

Návštěvníci vejdou do výstavních síní přes maketu interiéru Loosova sálu v Bauerově zámečku. Prohlédnou si řadu originálních artefaktů a archiválií, například fotografie, plány či kusy nábytku.

„Na vile v Hrušovanech pro ředitele cukerné rafinérie můžeme demonstrovat jeho pojetí, jeho koncepci, symetrii fasády a terasy. Tento objekt je považovaný za první terasový dům na území naší republiky,“ přiblížil Chatrný.

Kdo přijede do Hrušovan, dům v původní podobě už neuvidí. Obec ho ale získala do svého vlastnictví a chce jej uvést do původního stavu. Obnoví tím jednu z mála Loosových jihomoravských stop.