V Darkově začala další vlna testování. Hygienici chtějí odebrat vzorky 1600 lidem

Druhá etapa plošného testování zaměstnanců má zjistit, zda se covid-19 neprojevil u pracovníků, u kterých byly vzorky při prvním testování před dvěma týdny negativní. Vzorky se budou odebírat do úterý, nejvíce odběrů je naplánováno na neděli.

Hygienici zaznamenali nákazu také u dalších sedmi lidí z jiných firem, kteří ale v dole provádějí jiné práce, například údržbu. Celkově bylo v Moravskoslezském kraji od počátku pandemie koronaviru zaznamenáno přes 1600 nakažených, zhruba tisícovka lidí se už uzdravila, 51 nakažených zemřelo.

Žaloba od Greenpeace

V souvislosti s nákazou v Dole Darkov podala organizace Greenpeace na společnost OKD trestní oznámení kvůli šíření nakažlivé nemoci. Zástupci Greenpeace tvrdí, že podnik měl zastavit nebo alespoň omezit těžbu už ve chvíli, kdy se potvrdily první případy nákazy covidem-19.

Podle redaktora ČT Pavla Habrama zatím vedení těžební společnosti nechce žalobu nijak komentovat. OKD tvrdí, že se k těmto informacím dostalo jenom přes média a nemá tak žádné podrobnosti k trestnímu oznámení.

V souvislosti s nákazou v dole v Karviné se už musel zavřít i odbor dopravy v Bohumíně. Jedna zaměstnankyně se totiž koronavirem nakazila od svého příbuzného, který v Dole Darkov pracuje. Do karantény tak muselo i dalších sedm zaměstnanců. Odbor dopravy v Bohumíně by měl být uzavřen do 15. června.

V celé republice se už nakazilo devět a půl tisíce lidí

V pátek hygienici potvrdili 35 nových případů koronaviru v Česku, což je nejnižší nárůst od pondělí. Počet testů byl ale nejnižší za celý týden, laboratoře jich provedly 3584. Poměr nakažených k počtu testovaných klesl pod jedno procento.