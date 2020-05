Pod Barevnou skálou je nová bezpečnější propusť. Spolupracovali na ní i samotní vodáci

Stavba na Vltavě stále probíhá, upravovat se má například jez, vodáci s tím musejí počítat. „Budeme nabádat k tomu, aby dodržovali pravidla, která jsou určena bezpečnostními předpisy na stavbě. To znamená, aby ke splouvání využívali jenom šlajsnu (propusť),“ řekl Šťovíček.

Vodáci se s investorem dokonce domluvili i na tom, že se upraví harmonogram prací tak, aby dělníci nenarušili vodáckou sezonu. Nejdříve tak vybudovali část se sportovní propustí a nyní se buduje malá vodní elektrárna, což podle Šťovíčka nijak výrazně nezasáhne do okolní krajiny.

Při budování nové propusti pomáhali i samotní vodáci, kteří plnili roli poradců. „My jsme měli obrovské štěstí, že investor, majitel elektrárny, s námi začal komunikovat už rok předtím, než se začalo stavět. Mohli jsme konzultovat některé věci, které jsou klíčové. Jde hlavně o to, aby bylo zajištěno bezpečné splouvání,“ řekl předseda spolku Vltava Radek Šťovíček.

Barevné skály se už vodáci bát nemusí

Loni se vodáci museli Barevné skále vyhýbat, protože hrozilo, že se její část zřítí a mohla by někoho zranit. Podle Šťovíčka proběhla sanace skály úspěšně. „Na několik let je ta skála zcela stabilizovaná. Samozřejmě se musí dělat kontroly, ale vodáky to v žádném případě neohrozí,“ ujistil.

Letošní sezonu údajně z části ovlivnila i současná koronavirová krize. Například půjčovny lodí přišli o spoustu zákazníků hlavně kvůli uzavření škol. Neproběhly totiž tradiční školní vodácké kurzy.

Samotné přípravy na sezonu ale údajně pandemie koronaviru neovlivnila. „Jediné, co jsme neuskutečnili, bylo slavnostní odemčení Vltavy. Stihli jsme však řeku vyčistit, což je velmi důležité. Půjčovny i kempy jsou připraveny,“ řekl Šťovíček s tím, že letos očekávají méně zahraničních zájemců a finanční výsledky půjčoven a kempů tak budou nižší.