Hygienici připravují další plošné testování v Dole Darkov. Hledají i kontakty nakažených

V souvislosti s druhou vlnou plošného testování hygienici vydali další mimořádné opatření. Zaměstnanci OKD jsou povinni se novému testování podrobit. „Bude se to týkat zaměstnanců, kteří při prvním testování vyšli negativní. Nemůžeme nicméně vyloučit, že už v té době byli nakaženi a mohlo se to u nich projevit s odstupem. Druhé plošné testování by mělo odhalit právě tyto případy,“ řekl Petr Kopřivík z Krajské hygienické stanice (KHS) v Ostravě.

Pozitivní test na covid-19 podle něj vyšel také jedné z pečovatelek domova důchodců na Karvinsku,která patří mezi blízké kontakty jednoho ze zaměstnanců OKD. V domově se proto bude testovat několik desítek lidí. „Půjde o klienty, které ošetřovala, a personál, se kterým byla ve styku,“ řekl Petr Kopřivík.

V úterý 2. června se budou opakované testy provádět od 06:00 do 18:00, další testy zaměstnanců s negativním výsledkem z prvního testování se pak uskuteční ve dnech 6. až 9. června.