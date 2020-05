Počet nakažených v ohnisku Dolu Darkov stoupl na 276. V Českém Těšíně byly zavřeny tři školky

Mezi nově potvrzenými případy je 27 zaměstnanců (celkem 201) a deset jejich příbuzných (dohromady 71). Statistiku doplňují čtyři nakažení pracovníci firem, které na dole pro OKD pracují. Mezi pozitivně testovanými zaměstnanci je i deset zahraničních pracovníků, pendlerů.

„Více než 50 procent námi vyhledaných pozitivních osob bylo zcela bez příznaků a dalších cca 40 procent mělo příznaky velmi mírné,“ uvedli hygienici. Příznakem byla například zvýšená únava, kterou horníci připisovali fyzicky náročné práci.

„Pokud by nedošlo k jejich odhalení provedenými testy, všichni tito pacienti by byli potenciálním zdrojem nákazy pro své okolí, protože by nevyhledali lékaře,“ informovali hygienici. Pokračuje dohledávání kontaktů nakažených, je tak možné, že pozitivních případů ještě přibude.