České silnice poslouží k testování aut bez řidičů. Unikátní katalog nabízí vhodné oblasti

Na tvorbě databáze se podílela i jedna z brněnských firem, která už autonomní systém používá. Z venku je to obyčejné auto s kamerou, uvnitř už je rozdíl patrný. „Monitor slouží našim vývojářům, pak je tu tlačítko, které může okamžitě zastavit celé vozidlo. Člověk, který auto ovládá, sedí několik kilometrů daleko,“ popsal ředitel Roboauto Martin Králík. Vypadá to jako počítačová hra, jen obraz na monitorech je realita před vozem. I tak ale musí v autě vždy někdo sedět, aby mohl případně zasáhnout.

Na Tachovsku má vzniknout obří polygon

Špičku vývojářů aut z Evropy má přitáhnout i obří polygon pro testování a certifikaci autonomních vozidel bez řidiče, který má vyrůst do dvou let u Stříbra na Tachovsku. Stříbro je blízko dálnice D5 a mezi hlavními evropskými automobilkami. Společnost Accolade, která na projektu spolupracuje s technickými školami v Praze i Brně a institutem robotiky a kybernetiky, investuje do infrastruktury pro podnikání.