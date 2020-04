Soud se zastal cyklistů v Brně. Město jim nesmí zrušit možnost vjíždět v protisměru do vybraných ulic

Město koncem roku zrušilo možnost jízdy v protisměru na Mendlově náměstí a v ulicích Rumiště a Radnická. Podle Michala Šindeláře ze spolku Brno na kole šlo o precedens, který mohl mít za příčinu plošné rušení opatření v dalších ulicích.

Soud rozhodl o dvou žalobách, každá mířila na jinou oblast rezidentního parkování. Jedna se týkala Starého Brna a druhá oblasti kolem Dornychu a Koliště. Opatření vydané městem na podzim se ruší do jednoho týdne od uplynutí právní moci tohoto rozsudku. Do ulic by se tak mělo vrátit dopravní značení povolující vjezd cyklistů v obou směrech.