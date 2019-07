Brno chce zrušit některé cyklopruhy. Ohrožují cyklisty, tvrdí policisté

Cyklopruhy by měly zmizet třeba z ulic Mlýnská, Arne Nováka nebo z Mendelova náměstí. Magistrát totiž kvůli rezidentnímu parkování v některých částech města nechává vyměnit dopravní značení. K tomu je třeba vyjádření policistů, kteří obousměrné cyklopruhy kvůli bezpečnosti nedoporučují.

„Já bych nechtěl, abychom to paušalizovali. To znamená, abychom rušili všechny obousměrné cyklostezky jako takové. Mojí snahou bude, abychom je vzali jednu po druhé a zkusili vytipovat ty, které jsou z hlediska bezpečnosti krizové,“ uvedl radní pro dopravu Jan Kratochvíl (ODS).

S tím ale nesouhlasí spolek Brno na kole. „Problémem je, že tyhle rušené trasy jsou už náhradní řešení za to, aby se lidé nemuseli pohybovat v hlavním dopravním prostoru. To, co se ruší, je už kompromisní řešení a kompromis je tady toto nerušit,“ řekl zástupce spolku Michal Šindelář.

Stanoviska policie nejsou závazná. Definitivní slovo má odbor dopravy brněnského magistrátu, který doufá v řešení vyhovující všem stranám. Najít by ho chtěli na společném pátečním jednání.