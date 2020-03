Šumava má nové zóny. Dvě s nejpřísnější ochranou zabírají přes polovinu národního parku

Nová zonace, která platí od 1. března, je trnem v oku ochráncům přírody i místním politikům. Každá strana předkládá docela opačné argumenty. Podle Jaromíra Bláhy z Hnutí Duha je přírodní zóna na Šumavě příliš malá – nakonec zabírá 27,7 procenta plochy parku. „Zásadní připomínky ve smyslu, že by ta nejcennější přírodní zóna měla mít zhruba polovinu národního parku, vyslyšeny nebyly,“ podotkl.

„Lesy by měly být velmi podobné lesům, které jsou v zóně přírodní, ale nemělo by tam být tolik mrtvých stromů jako v zóně přírodní. Chceme se vyvarovat toho, aby se nám tam rozběhla plošná gradace kůrovce,“ vysvětlil ředitel Správy Národního parku a CHKO Šumava Pavel Hubený.

c) zóna soustředěné péče o přírodu: plochy, kde jsou ekosystémy člověkem významně pozměněné, ochrana by měla zlepšit jejich stav

b) zóna přírodě blízká: plochy, kde převažují člověkem částečně pozměněné ekosystémy, cílem by měl být stav odpovídající přirozeným ekosystémům

a) zóna přírodní: ucelené plochy, kde převažují přirozené ekosystémy, které by měly být zachovány

„Ministerstvo životního prostředí na sebe bere odpovědnost za to, jak bude Národní park Šumava vypadat,“ komentovala hejtmanka nynější vyhlášení zón.

Starostové šumavských obcí se sice se zonací vesměs smířili a vnímají ji jako kompromis, mají ale obavy z toho, co bude dál. Starosta Kvildy Václav Vostradovský (STAN) vnímá jako hrozbu plány na sezonní uzavírání některých lokalit. Míní, že by to mohlo narušit okruhy pro běžecké lyžování. „Mám obavy pro zimní sezonu,“ poznamenal.

Podle ministerstva životního prostředí ale turisty žádná omezení nečekají, naopak slibuje zpřístupnění některých dosud uzavřených lokalit. „Nová zonace umožní návštěvníkům dostat se na tisíce hektarů území, kam dosud nemohli,“ upozornil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Oblasti, které se budou dočasně uzavírat – například kvůli tetřevům – jsou většinou místa, kam je těžké se vůbec dostat.