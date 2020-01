Jihočeský kraj se ve sporu o zóny na Šumavě obrací na Nejvyšší správní soud

Návrh rozděluje národní park do čtyř zón s různým režimem ochrany. Přírodní zóna, která je plánovaná na 27 procentech plochy, má být ponechána pouze přírodním procesům. Členění dál počítá se zónou přírodě blízkou, která počítá s minimálním zásahem lidí a zabere 24,6 procenta. Víc než 46 procent plochy má mít zóna soustředěné péče, nejmenší území je vyčleněno pro takzvanou kulturní krajinu. Má zabírat 1,2 procenta území parku, kde jsou zastavěné a zastavitelné lokality.

Podle Jihočeského kraje jde o zásadní krok, kterému neodpovídala diskuse. Hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD) dříve uvedla, že postup v projednávání nových zón byl naprosto nepřijatelný. Národní park Šumava i ministerstvo tvrdily, že při projednávání zonace postupovaly podle zákona.

Jihočeský kraj v meziresortním řízení o nových zónách navrhl sedm připomínek. Týkají se například chyb v procesu zonace, péče o lesy nebo absence zásad péče o park. Nové rozčlenění do zón by mělo platit 15 let. Nahradí současné členění, které má tři zóny. Rozloha bezzásahového území se prakticky nezmění.