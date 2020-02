Firmu Královéhradecká labská, která buduje cyklostezky, kraj odstřihl od peněz

S tím ale starosta Smiřic Tuzar nesouhlasí. „Práci jsme odvedli. Takhle rozsáhlá agenda na pěti stech kilometrech dálkových tras, to by už jen blázen dělal zadarmo,“ zdůvodňuje.

Společnost Královéhradecká labská, kde Tuzar působil ve správní radě, založil kraj spolu s Jaroměří, Hradcem Králové a Smiřicemi, aby rozvíjela cyklostezky. Nyní po ní požaduje 7,5 milionu korun jako pokutu za chyby v hospodaření.

„Zaplatit to nemáme z čeho, protože jsme pracovali jenom z dotací. Tato společnost má ve vlastnictví celou cyklostezku Hradec Králové – Kuks, pozemky pod ní. Zřejmě asi vyhlásíme bankrot a půjdeme do likvidace a cyklostezka bude dražena,“ nastiňuje možný scénář Tuzar.

Šestnáct stran za 4,5 milionu

Kraj firmě posílal kolem půldruhého milionu korun ročně. Není ale spokojený s tím, jaké studie a projekty za vynaložené peníze dostal. Hečko argumentuje například studií, která má pouhých šestnáct stránek, ovšem stála 4,5 milionu korun.

Dění v Královéhradecké labské vyšetřuje policie, trestní oznámení podal krajský úřad. „V jiných krajích to, co my jsme dělali ve dvou, dělá třeba osm až deset úředníků. Dnes z nás dělají zloděje, podvodníky a tuneláře a to jednoznačně odmítáme,“ brání se Tuzar.

Zastupitelé kraje nyní společnosti vypověděli smlouvu a přestali ji dotovat. Žádné další studie a projekty cyklostezek už od ní nechtějí.