Šumperská nemocnice si jako jediná v Česku chirurgické nástroje nekupuje, ale pronajímá

Tento systém by měl zabránit nadměrnému zatěžování některých chirurgických nástrojů. To, že se některé nástroje používaly nepřiměřeně často, potvrdil i primář šumperské ortopedie. „Přišla sestřička a chmátla po tom, co bylo třeba nahoře, a neřešila, jestli to má křivé,“ popsal Debre.

Výrazně nižší riziko infekce

Díky novému vybavení operačních sálů by se měly samotné zákroky zrychlit a tím pádem i snížit riziko možné infekce u pacienta. Dříve mohli šumperští lékaři používat asi pět tisíc nástrojů, některé však měly podobnou funkci. Jejich počet se tak snížil na zhruba 3200 kusů.

Šumperská nemocnice si nástroje pronajala na šest let a zaplatila za ně řádově několik milionů korun. V ceně má i servis nebo výměnu poškozených pomůcek.