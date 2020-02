Nemocnice mají nakupovat společně, plánuje nový ministr zdravotnictví

„Já si myslím, že by se měly nákupy více sdružit tak, aby nemocnice nakupovaly společně. Případně mohou nakupovat zdravotní pojišťovny například drahé inovativní léky,“ uvedl nový ministr zdravotnictví.

Sám je přesvědčen o úspornosti společných nákupů nemocnicemi nejen co se týče ztenčení rozsahu, ale i administrativy. „Dnes každá nemocnice musí sama soutěžit a je to poměrně komplikovaný proces. Takhle by se mohly uspořit administrativní náklady i náklady na samotný materiál i léky,“ vysvětlil Vojtěch.

Podle svých slov při uvedení do úřadu hodlá také vytvořit metodiku, jak mají nemocnice vyúčtovávat kritizované zpětné bonusy, které dostávají za objednávky od dodavatelů léků a zdravotnických prostředků.

eRecepty neumějí vše, co se od nich očekává

Ze všeho nejdřív chce ale nová hlava českého zdravotnictví řešit problém zavádění elektronických receptů, předložil už návrh změny zákona, aby byly sankce o rok odloženy.

Systém elektronických receptů je navíc podle něj nedotažený. „Všichni od elektronických receptů očekávají více, než dneska umí (…). K tomu potřebujete změnit legislativu,“ poznamenal s tím, že třeba elektronické recepty nedovedou odhalit nežádoucí interakce předepsaných léků. To mimo jiné hojně kritizovali také lékaři.

Podle jeho slov by mohla být změna přichystána během několika měsíců, aby mohla jít do legislativního procesu.

Na ministra tlačí čas i v regulacích úhrad zdravotnických prostředků

Velmi brzy se také ministerstvo bude muset zabývat zákonem regulujícím úhrady zdravotnických prostředků, který letos zrušil Ústavní soud (ÚS). Senátoři, kteří podnět k ÚS podali, kritizovali systém, jakým pojišťovny stanovují úhrady zdravotnických prostředků.

Podle nich není průhledný a umožňuje zdravotním pojišťovnám, aby si fakticky samy určovaly, jestli a v jaké výši pomůcku uhradí. Mezi zdravotnické prostředky se řadí například berle, invalidní vozíky nebo čočky. Každý rok se za ně z veřejného zdravotního pojištění pacientů platí miliardy korun. „Zákon musí být napsaný do března nebo dubna,“ dodal Vojtěch.