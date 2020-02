U Staroměstské radnice bude nový mariánský sloup. Stavba začíná archeologickým průzkumem

Práce, které by měly vést k návratu mariánského sloupu na Staroměstské náměstí, začaly již podruhé. Tentokrát ale oficiálně. V osm ráno dělníci ohradili místo o ploše 7,5 krát 7,5 metru a začali odstraňovat dlažbu. Zatím se ještě nebude stavět, nýbrž naopak kopat. Prvním krokem bude archeologický průzkum.

„Je zajímavé, že tam pravděpodobně někde bude původní zakládací kámen z roku 1650, pod kterým by měla být zakládací listina,“ uvedl sochař Petr Váňa, který usiluje o návrat sloupu a vytvořil jeho napodobeninu.

Původní základové desky by měly být asi půl metru pod nynějším povrchem náměstí. Budou odkryty, očištěny a poté, co je prozkoumají archeologové, na nich spočine základová deska. „Na ni teprve budeme moci dát kameny nového sloupu,“ doplnil sochař. Samotná stavba by měla začít po Velikonocích. Hotovo bude podle harmonogramu v polovině září.