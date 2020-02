Lidé, kteří pronajímají byty turistům, to musí hlásit, shodují se politici. Časové omezení čelí kritice

Několik návrhů regulace už ve sněmovně pohořelo

Dodal, že město nyní začalo jednat s ministerstvem, protože doufá, že když se návrh dostane do sněmovny jako vládní, bude mít vyšší šanci na úspěch. Návrhy na regulaci krátkodobých pronájmů bytů turistům totiž již poslanci několikrát smetli – šlo však buď o případy, kdy město využilo svoji zákonodárnou iniciativu, nebo poslanecké návrhy zastupitelů, kteří jsou zároveň poslanci.

Praha navrhuje čtyři opatření, částečně však vzbuzují kritiku nebo pochybnosti. Předseda asociace pronajímatelů ČAPUS David Bureš považuje za problematickou myšlenku, že by bylo možné pronajímat byt turistům jen část roku – 60 nebo 90 dní. „Vidíme, že v ostatních částech světa to nefunguje, že to přešlo do šedé zóny,“ varoval.

Člen sněmovního podvýboru pro bytovou politiku Vojtěch Munzar (ODS) by zase nechtěl dávat radnicím pravomoc pronajímání výrazně regulovat či zakazovat. „Konkrétní návrh byl napsán tak, že v rámci celé České republiky by mohlo dojít k jeho negativním důsledkům. Obsahoval, že rada obce – jakákoli rada obce – může nařídit zákaz ubytovacích služeb. Nejenom krátkodobých pronájmů, ale i v rodinných domech a podobně,“ podotkl.

Podle Kordové Marvanové ale klade pražská rada na své návrhy různou prioritu. Na tom, co považuje za nejdůležitější, je vesměs shoda. „Klíčové je poskytování informací. To je základ pro řešení ostatních věcí. My chceme vymahatelnost dodržování stávajících věcí, které v zákonech jsou,“ poznamenala. Informační povinnost je klíčová i podle Bureše a Munzara.

Bureš vyzval úřady i k řádným kontrolám, které podle něj neprobíhají. „Trochu chybí PR ze strany státu, respektive ze strany města. Hodně lidí (…) toto téma hodně zlehčuje, mají pocit, že jsou skrytí,“ míní.