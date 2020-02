Za vrtulník se záchranářem na laně bude platit Liberecký kraj sám. Od státu už by region peníze nedostal

Letecká záchranka působí v Libereckém kraji od roku 1997, a to včetně specialistů, kteří za zraněným mohou do nepřístupného terénu slanit. Ke speciálním zásahům s podvěsem vrtulník vzlétá v průměru patnáctkrát za rok. Za celou dobu už mají záchranáři za sebou na 350 zásahů.

Jenže od roku 2021 stát už se speciálně vycvičenými posádkami v Libereckém kraji nepočítal. Službu tu v případě potřeby měli zajišťovat záchranáři z okolních krajů. Podle záchranářů i hejtmanství to představuje krok zpět a ztracená léta výcviku.

„Myslím si, že pokud tady máme jako jedni z prvních založenou tuto záchrannou službu v podvěsu, tak že by tu měla zůstat zachována,“ zdůvodnil platby kraje náměstek hejtmana pro zdravotnictví Přemysl Sobotka (ODS).

Rozhodnutí ministerstva zdravotnictví kraj ani záchranáři nechtěli přijmout. Proto bude za záchranné služby s podvěsem platit kraj. Jaké podmínky si se společností DSA vyjedná, zatím není jasné. Podle dřívějších informací vyšla resort zdravotnictví v kraji tato služba na přibližně 250 tisíc korun.

„Jestli má kraj zájem toto nasmlouvat, tak samozřejmě může a my tyto aktivity nebudeme nijak omezovat,“ vzkázal náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

„Turisté vyhledávají v Libereckém kraji často adrenalinové sporty. Je zde populární horolezectví, kam opravdu máme problém se dostat sanitním vozem,“ prohlásil mluvčí záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev.

Českobudějovická letecká záchranka bude zase přistávat v Plané

Změn se dočkají také v Českých Budějovicích. Tam po letech začne letecká záchranka znovu využívat heliport, který kraj vybudoval na svém letišti v Plané za 60 milionů korun v září roku 2015. Jenže těžké armádní vrtulníky, které od roku 2017 v kraji létaly, tam nemohly přistávat. Od ledna službu přebírá soukromá firma.

Tradice letecké záchranné služby, jak ji známe dnes, sahá do závěru osmdesátých let, první základna začala fungovat v dubnu 1987 v Praze-Ruzyni. Od příštího ledna budou až do roku 2028 zajišťovat leteckou záchrannou službu v šesti krajích společnost DSA a ve dvou Air Transport Europe (ATE). Hodnota zakázky je asi 3,8 miliardy korun.