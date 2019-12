Tisíce lidí přišly na náměstí pro polévku. Praha 1 navařila letos lepší než magistrát, srovnávali lidé

Z vánočních polévek je asi nejznámější ta, kterou vydávají na Staroměstském náměstí v Praze. Podobně jako loni bylo možné zasytit se rybí polévkou i 23. prosince, na kdy také přesunul svoji účast primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Jeho předchůdci od Jana Koukala (ODS) po Adrianu Krnáčovou (ANO) se naběračky chápali vždy až na Štědrý den.

„Mám za to, že Vánoce jsou svátky klidu, rodinné pohody, a proto by politici neměli na Vánoce exhibovat ve veřejném prostoru a ideálně to vydržet až do Silvestra. Nemluvě o tom, že pro mnoho lidí jde i o období půstu, takže to rozdávání polévky na Štědrý den ani nezapadalo do dřívějších tradic,“ zdůvodnil Hřib tuto změnu.