Polévka na Staroměstském náměstí tekla proudem. Primátor na Štědrý den přenechal naběračku starostovi

Politici polévku pouze nalévali, vařili ji profesionálové, kteří na ni použili kromě kaprů i 130 kilogramů zeleniny, 40 kilogramů cibule, 90 kilogramů hladké mouky, 65 kilogramů másla, 60 litrů smetany, ochutili koňakem, zakápli karamelem a dozdobili krutony osmaženými na másle.

„Letos jsme připravili rekordní množství rybí vánoční polévky, jsou to čtyři tisíce porcí. Polovinu z nich rozdával pražský primátor Zdeněk Hřib 23. prosince. V neděli se rozdával také tradiční kuba a bylo ho tisíc porcí,“ řekla za pořadatele Hana Tietze.

Nejen v Praze

Vánoční polévka je určena především lidem bez domova a chudým, každoročně je však atrakcí i pro všechny ostatní, kdo po Staroměstském náměstí procházejí – chodí si pro ni i turisté. Podobné akce ale zdaleka nejsou jen doménou Prahy. Polévka určená potřebným lidem se ve vánočním období rozdává v mnoha městech, i když ne vždy na Štědrý den. Během posledního předvánočního týdne ji rozlévali představitelé města například v Ostravě nebo Kroměříži. Přímo na Štědrý den pak dostávali lidé bez domova rybu se salátem od Armády spásy v Brně. Přišlo jich 130.

Někde to s polévkou funguje i opačně. Ne, že by lidé nalévali starostovi, ale v Boskovicích se jejím prostřednictvím snaží potřebným pomoci jinak. Za polévku, kterou si mohou lidé i odnést domů v bandasce – letos pořadatelé rozdali asi tisíc porcí čočkové – je možné zanechat na náměstí příspěvek. Peníze potom pomohou lidem v nouzi či postiženým dětem. Letos se podařilo vybrat rekordních 80 tisíc korun, za celých 24 let pořádání vánoční polévky pak 976 tisíc korun, vyčíslil pořadatel akce nazvané Polévka pro chudé Rudolf Burgr.