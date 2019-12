Přístroje stále nefungují, benešovská nemocnice kvůli kryptoviru omezí provoz i v pondělí

Potíže benešovské nemocnice nekončí a lepší to nebude ani v pondělí. Poté, co kryptovirus zablokoval fungování počítačů, paralyzoval počítačovou síť a lékaře připravil o jejich přístroje, zůstává provoz nemocnice výrazně omezen. Podle mluvčího zdravotnického zařízení Petra Ballka by mohl plný provoz opět začít v úterý.