Počítačový virus stále drží benešovskou nemocnici zkrátka. Odkládají se operace, sanitky rovnou jezdí jinam

Provoz v benešovské nemocnici je po napadení počítačovým virem stále omezený, ambulance poskytují jen základní ošetření – šití či převazy. Operace museli lékaři odložit, nové pacienty vozí sanitky do jiných zařízení. Po kybernetickém útoku se v noci středu zhroutila počítačová síť a přestaly fungovat přístroje. IT specialisté pracují na nápravě, odpoledne by mohlo být jasnější, kdy bude možné provoz nemocničních přístrojů obnovit.