Ex-náměstek hradeckého hejtmana je obviněn z krádeže dlažebních kostek. Policii k němu dovedly stopy ve sněhu

„Z místa na Mezivrší, kde dochází k rekonstrukci komunikace, zmizely dlažební kostky. Zhruba deset tun,“ popisuje policistka Alena Kacálková z Rychnova nad Kněžnou. Hlídce podle ní stačilo jet po stopách v čerstvém sněhu, aby ukradené kostky našla. Pachatel s traktorem policistům o dva dny později vysvětloval, že si myslel, že stavební materiál už nebude nikdo potřebovat. Případ zamíří před soud ve zkráceném řízení.

Podle zjištění České televize je z krádeže důvodně podezřelým bývalý starosta Orlického Záhoří a bývalý náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Helmut Dohnálek. Ten na žádost o vyjádření neodepsal a telefon položil.

Dohady kolem Pašerácké lávky

V minulosti policisté už jednou dospěli k závěru, že Dohnálek podváděl. Konkrétně to bylo v případě obnovy Pašerácké lávky a do příprav stavby přechodu do Polska, do které se pustily Bartošovice. Obec zaplatila 200 tisíc korun za studii projektu Dohnálkově firmě.

Jenže Bartošovice už jednou platily – 130 tisíc poslaly autorům z Pardubic. Když se policisté ptali, kde je studie nová, ukázal jim Dohnálek kopii té pardubické. „Tomuto případu jsme se dost věnovali, stálo nás to dost úsilí, ale nakonec jsme dospěli k závěru, že je případ promlčen,“ doplňuje policista Zdeněk Hlaváček z Rychnova nad Kněžnou.