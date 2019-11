Z Mošnova se bude létat pětkrát týdně do Varšavy. Zvažované spojení do Vídně a Mnichova je v nedohlednu

„Myslím, že to je do jisté míry přelomový krok pro naše letiště, protože jsme našli skutečně silného partnera.“

Z Varšavy budou moci pasažéři pokračovat do více než 110 destinací. „Odpolední časy umožňují výhodné přestupy do dalších destinací v Německu, Skandinávii, USA, Koreji i dalších míst v Asii,“ řekl za společnost LOT Robert Ludera.

Do Vídně a Mnichova zatím ne

Kraj naopak ukončil hledání dopravce, který by provozoval linky do Mnichova a Vídně. Důvodem podle Unucky bylo, že se přihlásil jediný zájemce. „V tuto chvíli se soustředíme na linku do Varšavy, na to, aby se rozlítala, aby lítala úspěšně, a potom se uvidí,“ dodal. Spolupráce s LOT by se podle něj v budoucnu mohla rozšířit i na další destinace. LOT například buduje svůj druhý letecký uzel v Budapešti.

Na podporu plánovaných linek do Mnichova a Vídně měl kraj připraveno 170 milionů korun. Tyto peníze tak použije na rozvoj infrastruktury letiště v Mošnově a vybudování pojezdových stojánek u nákladních hangárů pro rozšíření nákladní přepravy.

„Vznikne tam zhruba deset hangárů, které budou patřit jak letišti, tak soukromníkům. K hangárům bude přístup, aby tam mohla zajíždět letadla, aby letiště mohlo plnit svoji podstatnou úlohu, a to je nákladní cargo,“ doplnil Unucka.

Z Ostravy se pravidelně létá jen do Londýna

Letiště Leoše Janáčka Ostrava loni odbavilo rekordní počet cestujících. Bylo jich téměr 378 tisíc, což je o skoro 54 tisíc více než v roce 2017. Co se týče nákladní dopravy, letadla přepravila 5448 tun materiálu. Z mošnovského letiště nyní pravidelně létá jenom linka do Londýna a v sezoně linky do turistických destinací.

Letos počet cestujících klesl, a to kvůli zrušení linky do Prahy a také uzemnění letadel Boeing 737 Max. „Přesto ten pokles není znatelný. Proti loňskému roku, který byl extrémní, se jedná asi o deset až patnáct procent, ale stále jsme přes 330 tisíc pasažérů, což je v podstatě druhé nejvyšší číslo za posledních dvanáct let,“ řekl ředitel letiště Jaromír Radkovský.

Společnost LOT loni přepravila rekordní počet cestujících, tedy přes 8,9 milionu. To je o dva miliony více než v roce 2017. Letos plánuje přepravit deset milionů cestujících. LOT má každý den ve vzduchu téměř devadesát letadel, v letovém řádu má 111 spojů na třech světadílech.