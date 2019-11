Ohrožení rybáci obsadili na Novomlýnských nádržích umělý ostrov. Vyvedli tam desítky mláďat

„Toto zařízení bylo navrženo k posílení stávajících hnízdních ploch, rybáci ostrov obsadili okamžitě po příletu ze zimovišť,“ uvedl Gašpar Čamlík z České společnosti ornitologické. Konstrukce, tvar, ponor i přesahy hnízdních ploch nad vodou byly podle Povodí Moravy navrženy tak, aby eliminovaly vliv vln na stabilitu ostrova. Také má být zajištěna ochrana mláďat před predátory i před pádem do vody.

Zvětšení zásobního prostoru nádrží Nové Mlýny je jedno z plánovaných opatření v boji proti suchu. Zvýšení hladiny by ale podle ornitologů mělo za důsledek poškození ptačí oblasti, zaplavení ostrovů s hnízdními koloniemi a zánik mokřadních porostů.

Umělý ostrov přivítal desítky ptačích párů

Už v první sezoně se na ostrově o ploše osmnáct metrů čtverečních podařilo odchovat desítky mláďat tohoto druhu. Celkem postupně zahnízdilo ve třech vlnách až devětačtyřicet párů. „Ještě koncem srpna tam rodiče dokrmovali poslední tři mláďata, ostrov tak byl využit po celou hnízdní sezonu,“ přiblížil Čamlík.

Povodí Moravy chce hladinu střední a dolní nádrže zvýšit o třicet pět centimetrů, přibylo by zhruba devět milionů metrů krychlových vody. Voda by navíc podle povodí mohla být využívána nejen v zemědělství, ale například i pro zlepšování průtoku v Dyji pod vodní nádrží. Posloužila by i lužním lesům v oboře Soutok.