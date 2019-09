Liberty chystá investice do ostravské huti v řádu 100 milionů eur, nový vlastník už dokončil převzetí

Huť Liberty Ostrava chystá investice za sto milionů eur (zhruba 2,6 miliardy korun). Podle vedení firmy bude potřeba peníze investovat do ocelárny nebo do technologií na využití šrotu pro výrobu oceli. Řekl to majitel Liberty Steel Sanjeev Gupta, který se v úterý v Ostravě účastnil slavnostního ceremoniálu k převzetí huti novým vlastníkem. Fungování Liberty Ostrava by podle něj neměl ovlivnit ani Brexit.