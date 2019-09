Zaorálek: Ředitelem olomouckého muzea bude Zatloukal, exředitel může být zástupcem

„Abych mohl Ondřeje Zatloukala jmenovat ředitele Muzea umění, musí být učiněny některé právní kroky, třeba zrušit výběrové řízení. To zabere několik dní a ověřil jsem si, že je to v mé kompetenci. Na konci toho bude jeho jmenování ředitelem,“ prohlásil ministr kultury Zaorálek na návštěvě Olomouce.

Volbu Zatloukala zdůvodnil ministr tím, že se mu podařilo situaci v Muzeu umění uklidnit. „V tom období, které bylo složité, se za ním semkla celá instituce, což je docela podivuhodné. Myslím, že to byl jeho manažerský úspěch,“ vysvětlil Zaorálek. Dodal, že Ondřej Zatloukal představuje pro muzeum kontinuitu: jeho otec Pavel instituci zakládal.

Soukup by musel projít výběrovým řízením

Odvolaného Soukupa Zaorálek do funkce ředitele nejmenoval proto, že by Soukup musel projít výběrovým řízením. „Chtěl jsem to vyřešit rychle. V řešení, které jsem zvolil, se otevírá prostor proto, aby se Soukup stal zástupcem ředitele muzea a ředitelem odboru,“ řekl Zaorálek.

Se Soukupem hodlá ministr spolupracovat i na celostátní úrovni: „Otázka akvizice moderního umění se neřeší jenom v Olomouci a měli by se do ní zapojovat i lidé z regionů. Obecně bych si přál, aby do dění v kultuře zasahovali lidé, kteří se osvědčili v regionech.“

Odvolání i trestní oznámení

Zaorálkův předchůdce odvolal Soukupa 18. dubna. Zdůvodnil to jeho údajným selháním při přípravě a řízení projektu Středoevropského fóra (SEFO), které má vzniknout v proluce v Denisově ulici v Olomouci. Podle Staňka byly nákupy pozemků pro SEFO předražené a poukázal také na údajné nesrovnalosti v dokumentech týkajících se projektu. V případě muzea Staněk podal trestní oznámení jak na Soukupa, tak jeho předchůdce Pavla Zatloukala.

Jeho krok vyvolal v olomouckém muzeu velkou nevoli. Zaměstnanci muzea umění žádali rezignaci tehdejšího ministra, zapojili se i do petice organizované zástupci pražského Centra pro současné umění DOX a uspořádali na protest proti Staňkovi koncert v proluce, kde má SEFO stát.