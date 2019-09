Rezervace u Milovic se rozšíří. Kraj ale zpřísní podmínky pro výpůjčku pozemků

„Rada zpřísnila podmínky a přeje si mít pravidelný přehled o tom, co se na pozemku děje a jakým způsobem se plní původní cíl,“ řekla Jermanová s tím, že záměrem nebyl chov koní, ale obnova původních rostlin a živočichů. Dodala, že nejde o pozemky směrem k Milovicím, ale k Lipníku.

Před uzavřením smlouvy musí podle kraje žadatel doložit plán udržitelnosti projektu, který podstoupí každých šest měsíců kontrolu. Takovou strategii chovu včetně regulace kraj žádal už v květnu, kdy půjčení pozemků rada kraje neschválila. Mezi podmínkami je například zákaz stavebních úprav kromě stavby plotů bez povolení kraje.

Dostál: Vyhráno zatím není

Podle ředitele České krajiny Dostála je poskytnutí pozemků prvním krokem důležitým k tomu, aby se stavy zvířat nemusely snižovat. Vyhráno zatím ale není, protože sdružení musí v krátkém období vyjednat dotace a stanoviska pro rozšíření projektu.

Ochranáři počátkem srpna oznámili, že kvůli odkladu plánovaného rozšíření rezervace budou muset utratit nebo přestěhovat desítky zvířat. Podle Dostála se toto riziko nyní výrazně snížilo. „Nechci, aby to vyznělo, že po dnešku jsme na tom pořád stejně. Nicméně to těžké nás teprve čeká,“ řekl.

Poukázal na to, že organizace je stále v časové tísni. „Musíme v rámci jednotek měsíců udělat to, co jsme u první etapy projektu zvládli za rok a půl. Bude záležet na konkrétních úřadech a konkrétních úřednících, jestli to půjde rychle, nebo jestli se ten proces někde zasekne,“ uvedl Dostál.