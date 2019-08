Třetině zvířat v Milovicích hrozí vybití, rezervace je jim malá. O větším prostoru jedná kraj podle ochranářů pomalu

Do konce srpna by se proto měl počet zvířat v rezervaci snížit o třetinu, tedy 31 kusů. „Šlo by o největší zbytečný masakr vzácných zvířat v Česku od doby, kdy byly v roce 1975 v zoologické zahradě ve Dvoře Králové vystříleny více než čtyři desítky žiraf přivezených Josefem Vágnerem z Afriky,“ řekl ředitel České krajiny.

Ochranáři se podle něj snaží udělat vše pro to, aby se zvířata nemusela utrácet. „Věříme, že všichni budou mít zájem tuto složitou situaci vyřešit. Kdyby se to nepodařilo, udělali bychom maximum proto, abychom zvířata převezli jinam. Divocí koně a další velcí kopytníci zachránili svým působením v rezervaci stovky ohrožených živočichů a rostlin. Bylo by kruté, pokud by za to nyní měli zaplatit životem,“ uvedl. Dodal také, že v případě vybíjení zvířat by se postupovalo od nejmladších kusů.

Kraj tvrdí, že nepochybil, vybíjení zvířat se pokusí zabránit

Ochranáři na projektu od počátku spolupracují právě se Středočeským krajem. Ten ještě před vznikem rezervace v roce 2015 slíbil, že poskytne své pozemky v bývalém vojenském prostoru Milovice. V té době krajské pozemky blokovala nájemní smlouva se společností Mladá RP, situaci se ale podařilo vyřešit a pozemky jsou volné. Podle České krajiny se termín podpisu smluv postupně odsouval.

„I když soudní spory skončily, postupovalo se výrazně pomaleji, než jsme byli dohodnuti. Mezitím vypršelo několik termínů. Tím jsme se dostali do kritické situace. Projekt s takto velkým počtem zvířat se musí plánovat roky dopředu,“ uvedl šéf ochranářů Dostál.