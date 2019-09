Zaměstnanci ostravského dopravního podniku si polepší. Dostanou i příplatek za celodenní směnu

Kolektivní vyjednávání trvalo pět měsíců a předcházela mu schůzka s vedením města, které je zřizovatelem podniku. Nová dohoda platí pro roky 2020 až 2023. Ekonomický ředitel DPO Roman Šula řekl, že na mzdy podnik ročně vynakládá miliardu korun. V příštím roce se částka zvýší o 75 milionů a v každém dalším roce pak o čtyřicet milionů korun.

„Poskytneme nejenom stávajícím zaměstnancům stabilitu, ale také tato kolektivní smlouva novým zaměstnancům říká, že jsme konkurenceschopní, že investujeme do zaměstnanců, nejen do mezd, ale i do dalších podmínek, do jejich rozvoje, do vzdělávání,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

Stejné navýšení platů pro všechny profese

Podle odborářů nebylo vyhověno všem požadavkům, ale ve věcech, které pro ně byly důležité, uspěli. Předseda Základní organizace odborového svazu Dosia při DPO Ivo Protivínský řekl, že výsledek odpovídá jak možnostem města, tak i realitě v regionu. Vyzdvihl, že se mzdy nebudou zvedat procentuálně, ale tak, že lidé ve všech profesích dostanou přidáno stejně.