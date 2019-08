Pardubická MHD prodlužuje intervaly a ruší linku. Nemá dost řidičů

„Na páteřních linkách zvyšujeme interval z deseti na dvanáct minut. Věříme, že to pro cestující nebude zásadní překážkou a že opatření nebudou na dlouhou dobu,“ řekl Pelikán.

Doufá, že od listopadu budou jízdní řády již zase v původní podobě. Podnik totiž přijal dvanáct řidičů, kteří si nyní dělají řidičské průkazy a po zkouškách budou podle něj na podzim připraveni nastoupit do provozu.

„Dopravnímu podniku chybí patnáct řidičů, dalších sedmnáct řidičů je dlouhodobě nemocných. Když chybí z dvousetčlenného týmu více než třicítka lidí, je to znát. Je to velký počet na to, abychom zvládli standardní výpravu,“ řekl Pelikán.

Nedostatek řidičů hlásí MHD napříč republikou

Vozový park v Pardubicích čítá 130 autobusů a trolejbusů, které ročně přepraví zhruba třicet milionů cestujících. Mzdy řidičů letos stouply o sedm až osm procent a s bonusem až o desetinu. V průměru si řidiči vydělají kolem 28 tisíc korun hrubého měsíčně.

Nejsou jediným tuzemským městem, které muselo kvůli personálním podstavům zasáhnout do jízdních řadů. V Jihlavě kvůli chybějícím řidičům přešly trolejbusy už v červnu na letní provoz a letní jízdní řád tam bude platit až do 13. září.

„V celé republice chybí čtrnáct tisíc řidičů autobusů a nákladních aut,“ upozorňuje Pelikán a za pravdu mu dávají i další dopravní podniky. Liberci chybí třicet řidičů, ve Zlíně dvacet, v Ostravě devět, v Brně šedesát a nejvýraznější podstavy hlásí Praha, kde by jich potřebovali zhruba tři stovky.