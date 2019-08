Lidé chtějí „zasypat“ ministerstvo štěrkem. Budou ho v dopisech posílat na protest proti těžbě u Moravského Písku

Třináct let obyvatelé obce vyjednávali nebo psali petice, ale zatím neúspěšně. Teď chtějí na protest proti souhlasu úřadu s plány těžařů ministerstvo zahltit dopisy se štěrkem. „Poslední tři roky to vypadá, že se blížíme tomu špatnému konci, tomu chceme zabránit,“ řekla starostka obce Tvarožná Lhota Martina Bílová (nez.)

„Množství dopisů se štěrkem musí být nepřehlédnutelné, a také bude, protože sypká sloučenina se na úřadě musí evidovat zvláštním způsobem – a ministerstvo to nebude mít zrovna snadné.“

Starostové se bojí ohrožení zdroje vody

Spor se vede o pole mezi Moravským Pískem a Uherským Ostrohem. Pod ornicí je v zemi štěrk, který by vystačil na čtyřicet let těžby. Půl kilometru odtud je ale podzemní jezero s pitnou vodou pro celý region a podle starostů by ho těžba mohla ohrozit.