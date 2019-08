Jak má vypadat reklama? Centrum Ostravy zavádí nová pravidla, chce se zbavit hlavně billboardů

„V připravovaném nařízení rady města je omezení, kdy polep výkladu by měl být maximálně v jedné třetině plochy,“ vysvětlil radní pro veřejný prostor a architekturu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Lukáš Jansa (Piráti).

V Ostravě by nařízení o regulaci reklamy mělo být připraveno v průběhu září. Pokud ho radnice schválí, začne platit příští rok.

Podle redaktorky ČT Lucie Botorové trápí takzvaný reklamní smog i menší města. Typickým příkladem je Hlavní třída v Českém Těšíně, která je příjezdovou cestou z Polska. Město se už dříve snažilo reklamu sladit metodickými pokyny, momentálně připravuje nová pravidla.

„Nařízení by mělo v podstatě z památkové zóny odstranit reklamy, které nesouvisí s danou provozovnou. Pokud to městská rada vydá, mohlo by začít platit v příštím roce,“ řekl vedoucí odboru územního rozvoje v Českém Těšíně Radim Siuda.

Do boje s reklamou se pustila Praha i Brno

Reklamu v historickém jádru města se chystá omezit i hlavní město. Například na Staroměstském náměstí se radní chystají zakázat velké chodící plyšové medvědy, omezení by se však mělo týkat i reklamy různých obchodů a podniků. Podnikatelé by na úpravu své provozovny mohli od magistrátu získat peníze.

Brněnská část Střed už loni v létě pro historickou část města schválila Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven. Ten obchodníkům podle úřadu úspěšně slouží jako vodítko pro vkusnou reklamu. „Několik subjektů se dokázalo sjednotit, ty nápisy jsou stejné, není potlačena obchodní značka,“ řekla mluvčí městské části Brno-střed Kateřina Dobešová.