Neotevírejte okna! Cestující v hromadné dopravě si na klimatizaci stále zvykají

Řidič brněnského dopravního podniku Miroslav Krejčí musí na konečné zapsat data o své jízdě i zkontrolovat stav vozu. U autobusu s klimatizací navíc často zavírá okna, která cestující po cestě otevřeli. „V podstatě na každé konečné je otevřené alespoň jedno okénko. Ti cestující na to nejsou ještě navyklí takovým způsobem, aby si uvědomili, že když otevřou okénka, tak klimatizaci a její účinnost sníží,“ řekl Krejčí.

Klimatizaci musí řidič zapnout vždy, když se teplota venku vyšplhá nad 25 stupňů Celsia. Na nutnost zavřených oken pak upozorňují cestující cedule a také speciální hlášení. „Okénka, která by se nedala otevírat, ve vozech nemáme. Z bezpečnostních důvodů a také proto, že v případě, že by klimatizace nebyla spuštěná, tak by cestující nemohli větrat,“ vysvětlila mluvčí Dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková.

🌡Teplota vyšší jak 25 st. Celsia? Povinnost řidičů @DPMBofficial zapnout klimatizaci. Někteří cestující ale nerespektují, že okna v těchto vozech musí zůstat zavřená, jinak je klimatizace neúčinná. Letos nově vyjelo 76 klim. autobusů, první klim. tramvaje vyjedou na konci roku. pic.twitter.com/VUy1dBOG67 — Nikola Málková (@Malkova_CT) August 20, 2019

V Brně je zatím klimatizace ve 146 autobusech, jen letos jich Dopravní podnik města Brna pořídil 56. Tramvaj není klimatizovaná žádná, první takové vozy dopravní podnik pořídí až na konci letošního roku.

V Ostravě a Olomouci okna zamykají

Dopravní podnik města Ostravy má klimatizace v kabině řidiče téměř ve všech vozidlech. Prostor pro cestující je klimatizovaný u jednatřiceti tramvají, šedesáti autobusů a dvanácti trolejbusů. „Jedná se výhradně o nová vozidla. Máme v plánu dovybavit klimatizační jednotkou i některé nedávno pořízené typy tramvají,“ řekla mluvčí dopravního podniku Karolína Rycková. Pokud je klimatizace zapnutá, jsou v Ostravě okna uzamčená.