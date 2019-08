Skalní stezky v Děčíně jsou čím dál oblíbenější, lidé ale často nedodržují pravidla

Lezce jistí set s karabinami, někteří ho místy ale vůbec nepoužívají. Minimálně jednou měsíčně přitom v půjčovně vrací set někdo, komu zachránil život. Další věc, kterou lidé někdy nedodržují, je zákaz lezení v dešti. Ničí to skálu a riskují, že se jim odlomí pod nohama.

Lézt s postrojem mohou i děti. Musí ale vážit víc než 40 kilo. Pokud jsou menší a nejistí je dospělý lanem, jejich případný pád sedák zastaví, ale nezaktivuje se brzda. „Je to, jako když padá do tvrdého ocelového lana, je to na zlomení páteře,“ varuje správce stezek Karel Martínek.

Zákony skalní stezky neznají

Za posledních pět let vznikly v zemi desítky skalních stezek. Z pohledu zákonů ale neexistují. „Nebylo pořádně z čeho vycházet, tím pádem jsme se inspirovali Rakouskem,“ uvedl radní Děčína Ondřej Smíšek (Náš Děčín).

Lana tak třeba unesou váhu deseti tun – nejen v Děčíně, ale i na stezkách v okolí. Právě na severu Čech je jich z celé země nejvíc a letos tam mají vzniknout další.