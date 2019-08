Oprava Smíchovského nádraží se odkládá. Praha tam chce mít moderní dopravní terminál

Smíchovské nádraží ale není jediným v Praze, které by mělo v budoucnu projít výraznou proměnou. Správce počítá například s novým zastřešením budovy Masarykova nádraží, a to v rámci modernizace trati do Kladna. Práce by měly začít v roce 2022.

V květnu pak odstartovala oprava historické Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží. Hotovo přitom původně mělo být už v roce 2013. Firma, která měla nádraží v pronájmu,ale opravy nestihla. Správce s ní proto vypověděl smlouvu a najal novou společnost.