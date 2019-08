Hodiny před úřadem pro cizince v Brně tráví i zahraniční vědci. Univerzity žádají ministerstvo o řešení

Lokendra Singh z Indie přiletěl do Brna s manželkou a jedenáctiměsíčním synem minulý týden. Tři roky bude pracovat na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity jako výzkumník. Než ale bude moci s prací začít, musí si kvůli žádosti o přechodné bydliště vystát několikahodinovou frontu. „Dorazil jsem ve čtyři ráno a stejně tu přede mnou už stáli jiní lidé,“ popsal zahraniční výzkumník.

150 lidí ještě před otvíračkou. Brněnské univerzity chtějí jednat o neúnosné situaci na odboru azylové a migrační politiky. Pan Singh bude pracovat na @muni_cz, do fronty si stoupl už ve 4 ráno. Manželka s ročním synem přišli později. Vyřizováním tu cizinci stráví celý den. pic.twitter.com/oXsCbHeHIu — Martina Čelišová (Tlachová) (@Celisova_CT) August 5, 2019

Před osmou hodinou ráno už čekalo před úřadem minimálně sto padesát lidí. O hodinu později přišla pracovnice z univerzity, aby cizincům pomohla s komunikací s úředníky, kterým nestačí, že žadatel hovoří anglicky, a vyžadují češtinu.

„Ačkoliv je to úřad, který se stará o cizince, mnohdy je tu jazyková bariéra. Není to úplně nejlepší vizitka pro Českou republiku ani pro univerzitu. Jsou to zahraniční vědci, jezdí na univerzitu pracovat na mnohdy velmi významné pozice,“ řekla Kateřina Blažková z Centra podpory pro zahraniční zaměstnance Masarykovy univerzity.