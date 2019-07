Brněnský úřad nestíhá vyřizovat žádosti cizinců. Do fronty si chodí stoupnout i tři hodiny před pracovní dobou

Kushal Brahma z Indie pracuje v Brně jako počítačový odborník. Když se oženil, začal vyřizovat pobyt pro manželku. Nebyl sám, kdo se vypravil se žádostí na úřad časně. Po šesté hodině ranní už před zavřenými dveřmi čekala skupinka asi tří desítek lidí. První z nich dorazili o hodinu dříve.

„Přišel jsem docela brzy, asi před půl sedmou, a i tak, když se podívám na tu frontu, tak až si vezmeme lístek, budeme muset čekat další asi tři hodiny. Prostě to trvá hodně dlouho. Myslím, že by to mělo jít zařídit rychleji,“ řekl Brahma.

Někteří se nedostanou ani k pořadovému lístku

„Každý z nás přichází asi v pět šest hodin a někdo vůbec nemůže projít dál, protože když přicházíš v osm hodin, už si nemůžeš vzít lístek. Myslím, že to je špatně,“ svěřila se studentka Alina Jurčenko.

V den natáčení lístky stroj tisknul ještě okolo 11. hodiny. Organizace, které v Brně cizincům pomáhají, ale zaznamenávají jejich stížnosti. „Nejčastěji si stěžují na délku čekacích lhůt, než se dostanou vůbec k vyřizování jejich zakázky,“ uvedla vedoucí Centra pro cizince Jihomoravského kraje Lenka Herčíková.

Dlouhé čekací doby na Odboru azylové a migrační politiky MV ČR v Brně. První lidé stali před zamčenými dveřmi v pět ráno. Podle zkušeností lidí z fronty se leckdy na všechny ani nedostane. Úředníci ochotní, ale podle lidí kapacita nestačí. Vyjádření MV ČR zjišťujeme. pic.twitter.com/K1aKCAPhZS — Lucie Kučerová (@Kucerova_CT) July 3, 2019

Žadatele hlavně z Filipín doprovází na úřad jako tlumočnice Hana Rosalia Nepivodová. Má zkušenosti z poboček po celé zemi. Tu brněnskou navštěvuje asi jednou týdně. „Tady v Brně jsou čekací doby obrovsky dlouhé. Lístek sice člověk dostane, ale není jisté, že ještě ten den ho stihnou vzít. Počet lístků je omezen a někdy se na člověka vůbec nedostane,“ vysvětlila.

Podle ministerstva vnitra na úřad přichází více studentů. „Situace je nejvíce kritická v těchto týdnech, a to z důvodu zvýšeného počtu zahraničních studentů, kteří si před svým odjezdem domů na prázdniny žádají o vyřízení pobytového oprávnění na příští školní rok. Ministerstvo vnitra se v rámci možností snaží situaci řešit, například v některých dnech již byly na brněnském pracovišti prodlouženy úřední hodiny,“ uvedl Ondřej Krátoška z ministerského odboru tisku a PR.

Kushal Brahma s manželkou nakonec svou záležitost vyřídili. Odcházeli před půl jednou, tedy po šesti hodinách.