Hygienici uzavřeli dětský tábor v Hnačově na Klatovsku

Letní dětský tábor Mexiko v Hnačově v Plzeňském kraji je od čtvrtka uzavřený. Provozovatel ho musel uzavřít kvůli epidemii střevního onemocnění. Přesnou příčinu ale hygienici zatím neznají. První problémy začali táborníci hlásit 30. července.

„Odpoledne mi hlásili, že čtyři děti zvrací a bolí je břicho. Druhý den ráno jsme tam jeli, v průběhu večera a v noci dětí s problémy přibylo. Hned jsme odebrali vodu a dělali jsme vyšetření. Čekali jsme, že to bude v pořádku, ale situace se zhoršovala a dětí přibývalo,“ uvedla Eva Nová z KHS Plzeňského kraje.

Na táboře bylo celkem přes dvě stě lidí. Hygienici proto rozhodli až do 10. srpna celý tábor uzavřít, aby se onemocnění dál nešířilo. Nařídili taky sanaci všech prostor. „Zatím nemáme relevantní výsledky, nevíme příčinu. Nevíme, jestli je to virová nebo bakteriální infekce. Pokud vše bude v pořádku, tak by 11. srpna mohl začít další turnus,“ řekla Eva Nová z KHS Plzeňského kraje.