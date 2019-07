Jaroměřské nádraží je mimo provoz. Kvůli rekonstrukci tam až do října nepřijede žádný vlak

Bez přestupu do autobusu se v příštích měsících neobejdou cesty rychlíkem z Prahy do Trutnova ani z Pardubic do Liberce, nebudou jezdit ani regionální vlaky v trojúhelníku mezi Hradcem Králové, Českou Skalicí a Dvorem Králové.

Například místo rychlíků Pardubice–Liberec pojedou vždy tři náhradní spoje: jeden, který nebude zastavovat z Hradce Králové až do Staré Paky, odkud pojede opět rychlík, druhý z Hradce jen do Dvora Králové, který zároveň zastaví v Jaroměři, a třetí, který pojede z Jaroměře, zastaví ve Dvoře Králové a dojede do Staré Paky, aby stihli cestující přestoupit do rychlíku.

Vše naráz: výluka na nádraží, výstavba terminálu i oprava silnice

Cestující to první den mátlo. „Je tady hrozně moc autobusů a zastávek. Je to zmatené,“ podotkla před jaroměřským nádražím cestující Pavlína Beková. Provoz autobusů před jaroměřským nádražím navíc ještě komplikuje výstavba terminálu veřejné dopravy, která probíhá souběžně s rekonstrukcí nádraží.

Podle jaroměřského starosty Josefa Horáčka to tak být nemělo. „Je to šílenost. Původně, když jsme tuto investici plánovali, vlaková cesta již měla být hotová,“ zdůraznil.