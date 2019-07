Havířov bude mít od začátku srpna sdílenou lednici. Průměrný Čech totiž vyhodí 80 kilo jídla ročně

Společnost Save Food na začátku zveřejnila inzerát lákající k darování lednice. Jako první se ozval pár z Ostravy-Hrabůvky, skoro novou lednici v úterý dobrovolníci převezli do komunitního centra Lučina v Havířově. Lidé tam budou moci začít přinášet jídlo od 1. srpna vždy v odpoledních hodinách.

„Lidé, když odjíždí na dovolenou, tak jim zbyde jídlo v ledničce, protože ho nespotřebují. Můžou ho dát k dispozici lidem, podělit se. Myslím, že to je krásná podpora vzniku komunity, kterou Havířov určitě potřebuje,“ řekla vedoucí komunitního centra Lučina Karina Vališová.

„My samozřejmě budeme každý týden dbát na to, aby tam bylo čisto, budeme umývat tu lednici. Od nového školního roku se o to budou starat studenti hotelové školy,“ řekl vedoucí spolku Save Food Gracián Svačina s tím, že lidé by také měli dbát na to, co si z lednice odnesou a co poté budou doma jíst.