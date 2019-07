Kvůli koncertům Eda Sheerana v Praze uzavře policie okolní ulice, noční metro posílí spoje

Vjezd jen pro autobusy a místní obyvatele

Speciální opatření chystá i pražská policie. Ulice v okolí areálu čekají dopravní uzavírky. „Jedná se konkrétně o ulici Beladova, která bude uzavřena jak v neděli, tak i v pondělí, a to od šesti hodin ráno. Další ulice, ve kterých bude zcela uzavřen provoz, jsou Tupolevova a Beranových, do kterých bude zakázán vjezd po oba dva dny od jedenácti hodin dopoledne,“ uvedl pražský policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Do těchto ulic budou moct vjet pouze autobusy a lidé, kteří v místě bydlí. Ti budou muset mít rezidenční vjezdové karty. Provoz v uzavřených ulicích by měl být znovu obnovený po půlnoci. Podle policie by návštěvníci obou koncertů měli pro příjezd do areálu využít hlavně MHD, protože v okolí je málo míst k parkování a pražský magistrát žádné odstavné parkoviště kvůli koncertu zřizovat neplánuje.

Pořadatelé očekávají, že na koncert dorazí desítky tisíc fanoušků. Na celou akci budou dohlížet hlídky policistů a záchranáři. Osmadvacetiletý zpěvák vystoupí v Česku vůbec poprvé, ještě před ním na koncertech jako předskokani zahrají James Bay a Zara Larsson.