Dopravní kolaps. Na Pražského povstání je výluka, jen výstup ze stanice trval kvůli návalu dlouhé minuty

Metro na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov nejede kvůli výměně pražců od soboty a mimo provoz bude do soboty 6. června. Místo metra jezdí autobusy XC.

„Na Pražského povstání je tolik lidí, že metro nemohlo hned dojet do stanice, nebylo by to bezpečné pro cestující ve stanici. Metro se tedy muselo na chvíli přibrzdit, aby lidi stanici opustili a metro mohlo zajet do stanice,“ popsal pondělní situaci ve stanici po 9:00 dispečer.

‼️ Kolaps. První všední den prázdninové výluky pražskému metra. Lidé úplně zaplnili stanici Pražského povstání. V dlouhých frontách čekají na náhradní autobusovou dopravu. Provoz metra byl na čas omezen. pic.twitter.com/Y2Ru6aXKP0 — ČT24 (@CT24zive) July 1, 2019

Pražská integrovaná doprava na Twitteru uvedla, že čekání na výstupu ze stanice bylo až 20 minut. Vlivem pomalejšího výstupu se zdržovaly soupravy i v opačném směru, a na lince C tak byl nepravidelný provoz.

Zvolte jinou cestu, doporučuje DPP

Podle dispečera problém způsobilo mimo jiné to, že lidé si zatím nezvolili alternativní trasy a stanice Pražského povstání je příliš úzká. „Nahradit metro v plné kapacitě se bohužel nedá,“ uvedl dispečer.

Posílit náhradní autobusovou dopravu podle něj již ale nelze, autobusy jezdí v minutových intervalech, což je podle něj „na hraně kapacity“. Informátoři ve stanici podle něj proto cestující směřují i na tramvaje.

Cestujícím případně doporučujeme též alternativní trasy. Například TRAM 2, 3, 17 do zastávky Přístaviště a dále BUS směr Budějovická nebo Kačerov. Nebo tramvají dále směr Modřany a odtud autobusem do obvyklých cílů v jižní části města. Za komplikace v dopravě se omlouváme. — PID (@PIDoficialni) July 1, 2019