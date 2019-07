Místo čekání v koloně se řidiči vraceli po dálnici v protisměru ke sjezdu. Policie hovoří o možném trestném činu

Trestní stíhání, které by mohlo skončit i vězením, hrozí řidičům, kteří se v úterý odpoledne otočili v koloně na dálnici D7 před Prahou a odjeli v protisměru záchrannou uličkou. Není to poprvé, co řidiči v Česku podobně reagovali, když uvízli v koloně před dopravní nehodou, loňské hromadné couvání na D11 ale bylo vyhodnoceno jen jako přestupek.