Kvůli přesunu akutní péče z Orlové se změní jízdní řády. V první fázi se zlepší doprava do Havířova

Od pondělí 1. července začnou platit nové jízdní řády autobusových spojů mezi Orlovou a Havířovem. Důvodem je přesun akutní lůžkové péče z orlovské nemocnice do Havířova a Karviné. Změní se načasování linek do Havířova, aby navazovaly na směnný provoz zaměstnanců nemocnice. Změny v dopravě mezi Orlovou a Karvinou pak očekává Moravskoslezský kraj až v září, měly by však být výraznější.