Interna v Orlové přijala poslední pacienty. Definitivně se zavře na konci týdne

Zaměstnanci nemocnice se změn obávají, mají strach například z toho, že péče o akutní pacienty nebude zajištěna tak, jak by měla. Redaktorka ČT Pavla Krůčková zjistila, že u orlovské nemocnice teď Moravskoslezský kraj posílí záchrannou službu, která by v případě potřeby měla pacienty včas dopravit do Havířova nebo Karviné.

„Momentálně se otevře patnáct lůžek v Havířově a šest lůžek v Karviné. V případě, že bude nutná hospitalizace, tak samozřejmě ti pacienti si půjdou lehnout někam jinam, to znamená do Karviné nebo Havířova.“

Boj o nemocnici město vzdalo

Město Orlová po rozhodnutí o přesunu aktutních lůžek do okolních měst dokonce zvažovalo, že nemocnici převezme do své správy. Od toho nakonec ustoupilo, protože by údajně nebylo co zachraňovat.

Podle starosty Miroslava Chlubny (Nezávislí a Změna pro lidi) nemocnici už teď chybí lékaři i zdravotní sestry a budova nemocnice je podle něj už prakticky bezcenná. Převod nemocnice by podle zastupitelů neměl význam, navíc tento krok nepodpořily ani zdravotní pojišťovny.