Vlkům na Šumavě dávají antikoncepci. Jsou přemnožení a prodej se nedaří

Před čtyřmi roky se po Srní rozběhl první vlčí pár: samec z plzeňské zoo a vlčice z bavorského Lohbergu. Teď má smečka čtrnáct jedinců, a vedení parku se tak dostalo téměř na maximální kapacitu výběhu.

Chtělo proto zvířata prodat, ale za dva roky se to podařilo jen u jediného kusu, který směřoval do Polska. Vedení parku také jedná s chovateli z Pyrenejí o prodeji dalších jedinců. Je to ale komplikované. „Nikdo si do stávajícího chovu nepořídí samotné zvíře s ohledem na to, že by mohlo trpět,“ vysvětluje mluvčí správy šumavského parku Jan Dvořák.

Podle vedení parku je proto nutná regulace vrhů. „Snažíme se ty vlky udržet pořád ještě bez kastrací a bez nějakých zásahů, takže jsme použili antikoncepci,“ říká zoolog Návštěvnického centra Srní Oldřich Vojtěch.