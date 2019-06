Místo jedné věže budou pod Olšany tři. Eva Jiřičná představila svůj návrh nové zástavby Žižkova

Architektka ujistila, že velký důraz kladla na veřejný prostor. „Napřed jsme si řekli, že by bylo dobré, abychom tam měli 80 procent veřejného prostoru. Podařilo se nám 70, protože výška sto metrů, která nám byla udána jako limit, nás přinutila k tomu, že jsme museli ustoupit od svých základních snů,“ řekl Eva Jiřičná.

Dodala, že v současné budově žádný prostor otevřený veřejnosti není. Je ale přesvědčena, že i když její projekt podobu místa zásadně změní, její základní charakter se podaří zachovat. „Když už tam pokračuje tolikrát opakovaná zástavba s vnitřním rezidenčním prostorem vnitřní zahrady nebo dvora, tak se budeme snažit to zopakovat. Ale na konci parcely půjdeme do výšky – abychom mohli nabídnout veřejný prostor,“ podotkla.

Klub Za starou Prahu se obává poškození žižkovského horizontu

Již před oficiálním představením projektu proti němu vystoupil Klub Za starou Prahu. Podle stanoviska klubu, který sdělila jeho předsedkyně Kateřina Bečková, je návrh Evy Jiřičné a Arupu „líbivý koncept efektně designových výškových staveb“, který však není architektonicky a urbanisticky promyšlený.

Klub připomněl, že nový komplex bude stát v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace, a domnívá se, že oslabí urbanistickou kompozici, měřítko a siluetu města. „Myslíme si, že umístit stometrové stavby na žižkovský horizont je obrovská urbanistická chyba a že je to něco, co by se už nedalo napravit. Horizont, který tam stoupá, je historicky založen na dialogu architektury a krajiny,“ řekl Richard Biegl z Klubu Za starou Prahu.