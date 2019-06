Sněhová smršť pomůže vzácným rostlinám a živočichům, hodnotí největší jesenickou lavinu ekologové

„Jsou tady tučnice obecné, to jsou takové masožravé rostliny, které vyžadují světlá otevřená stanoviště někde na okraji pramenišť. A díky tomu, že tady ty laviny padají, tak udržují to bezlesí.“

Lokalita Velké kotliny v národní přírodní rezervaci Praděd je podle ekologů výjimečná nejen v Česku, ale i v Evropě. Skály se střídají s podmáčenou a úplně suchou půdou. Stinná místa zase s těmi, na která svítí slunce skoro pořád.

Sníh smetl i kůrovce

Lednová lavina ve Velkém kotli poničila i několik smrků, které už byly napadené kůrovcem. „Na stromech jsou vidět závrty, drtinky. Budeme to sledovat, pokud by to napadení bylo nějak výraznější, tak by se ty smrky oloupaly a nechaly na místě,“ řekl botanik Správy CHKO Jeseníky Radek Štencl.

Uplynulá zima v Jeseníkách byla velmi bohatá na sněhovou nadílku, na některých místech byly i více než dva metry sněhu. Dostatek přírodního sněhu si pochvalovali i provozovatelé lyžařských areálů, díky němu totiž mohli zpovoznit víc vleků, a nemuseli tak často svahy zasněžovat.