Loštičtí nedají na „tvargle“ ze své výrobny dopustit. I když obal říká, že syrečky jsou z Olomouce

Smrdí nebo nesmrdí?

Jsou známé svým výrazným odérem. U někoho okamžitě spouští Pavlovův reflex, při kterém ožijí chuťové buňky, někdo však raději uteče hned, jak se otevře plastový obal.

V Olomouci už zřejmě spousta lidí od přespolních slyšela dotaz: „Nepáchne to u vás ve městě?“ Taková otázka musí u rodilého Olomoučana zákonitě vyvolat úsměv, každý místní totiž ví, že Olomoucké tvarůžky se nevyrábí v Olomouci ale v Lošticích na Šumpersku. Dřív se sice produkovaly i v hanácké metropoli, Hněvotíně a na dalších místech, dnes však mají tvarůžky s Olomoucí společný jen název.

Na otázku, proč se tedy tvarůžky jmenují Olomoucké, se hledá těžko odpověď. Pravděpodobně je to dáno tím, že byly hlavním sortimentem na olomouckých trzích už před stovkami let. Spousta obyvatel Loštic by ale název Loštické tvarůžky uvítala. Na tvarůžky jsou v Lošticích hrdí, významné návštěvy vítají chlebem s máslem – a tvarůžkem.